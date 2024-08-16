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«Мегалополис»: опубликован первый постер нового фильма режиссёра «Крёстного отца»

«Мегалополис»: опубликован первый постер нового фильма режиссёра «Крёстного отца»
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Кинокомпания American Zoetrope опубликовала первый постер «Мегалополиса» — нового фильма режиссёра «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. На нём изображён персонаж исполнителя главной роли Адама Драйвера, который свисает с крыши небоскрёба.

Картина перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла Копполе после выхода ленты «Апокалипсис сегодня» в 1979 году.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Мировая премьера «Мегалополиса» состоится 27 сентября. Впервые ленту показали в рамках Каннского кинофестиваля.

Первый постер

Фото: American Zoetrope

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