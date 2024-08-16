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Женская версия Сайрекса — в геймплейном трейлере Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Женская версия Сайрекса — в геймплейном трейлере Mortal Kombat 1: Khaos Reigns
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Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm опубликовали геймплейный трейлер сюжетного дополнения Khaos Reigns. В ролике авторы показали игровой процесс за Сайрекса, который в обновлённой вселенной стал чернокожей девушкой.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm.

В виде продемонстрированы различные приёмы, комбо-удары и фаталити грядущего персонажа. Ко всему прочему, Khaos Reigns добавит в игру Сектора, Нуб Сайбота, Т-1000, Конана-варвара с лицом Арнольда Шварценеггера и Гоустфейса. Также аддон расширит историю из основной кампании.

Релиз дополнения Khaos Reigns состоится 24 сентября. Сама Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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