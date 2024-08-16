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«Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет гораздо мрачнее первой части

«Джокер 2» будет гораздо мрачнее первой части
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Недавно директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера высказался по поводу грядущей ленты «Джокер: Безумие на двоих». По его словам, сиквел с Хоакином Фениксом и Леди Гагой будет гораздо мрачнее первой части.

Также он отметил, что вторая часть получилась крайне оригинальным и более «изобретательным» со всех сторон фильмом.

Вторая часть гораздо изобретательнее со всех сторон. Лента совершенно неожиданная. Она очень смелая, креативная и оригинальная.

В «Джокере 2» главный герой выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Сначала «Джокера 2» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в мировом прокате состоится 4 октября.

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