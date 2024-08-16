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«Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным фильмом с рейтингом «18+», обойдя «Джокера»

«Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным фильмом с рейтингом «18+», обойдя «Джокера»
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16 августа Райан Рейнольдс объявил в соцсети X (ранее Twitter), что «Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным фильмом с рейтингом «18+» в истории. Несколько лет подряд данное звание удерживала лента «Джокер» с результатом в $ 1,074 млрд, однако картина про новые похождения болтливого наёмника успешно обогнала её.

Топ-5 самых кассовых фильмов с рейтингом «18+»

  1. «Дэдпул и Росомаха» (2024) - $ 1,075 млрд;
  2. «Джокер» (2019) — $ 1,074 млрд;
  3. «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн;
  4. «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн;
  5. «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн.

Ко всему прочему, «Дэдпул и Росомаха» стала второй лентой в 2024 году, которой удалось собрать в прокате более $ 1 млрд — впереди только мультфильм «Головоломка 2» с результатом в $ 1,5 млрд.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

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