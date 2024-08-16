Первые сборы «Чужой: Ромул» оказались выше ожиданий

16 августа состоялась мировая премьера хоррора «Чужой: Ромул» от режиссёра Федерико Альвареса. На предварительных показах картина заработала $ 6,5 млн, что превзошло прогнозы аналитиков. Поэтому ожидается, что за первые выходные сборы ленты превысят все $ 40 млн.

Первые зрители уже успели ознакомиться с фильмом — на агрегаторе Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг «свежести» ленты составил 89%. Рецензенты назвали картину отличным и атмосферным хоррором в духе первых частей франшизы.

Картина рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.