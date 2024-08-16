Татуин, Акива и Тошара — в новом трейлере игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»

Представители издания IGN опубликовали новый трейлер игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам». Ролик посвящён планетам, которые по ходу прохождения пользователь сможет посетить. Среди них окажутся Акива, Тошара, Киджими и Татуин.
В видео показаны живописные виды, местные обитатели, архитектура, развлечения и погодные условия на каждой из планет. Для перемещения между ними главной героине предстоит использовать космический корабль.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и пытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.
Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.