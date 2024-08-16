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Татуин, Акива и Тошара — в новом трейлере игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»

Татуин, Акива и Тошара — в новом трейлере игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам»
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Представители издания IGN опубликовали новый трейлер игры Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам». Ролик посвящён планетам, которые по ходу прохождения пользователь сможет посетить. Среди них окажутся Акива, Тошара, Киджими и Татуин.

В видео показаны живописные виды, местные обитатели, архитектура, развлечения и погодные условия на каждой из планет. Для перемещения между ними главной героине предстоит использовать космический корабль.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и пытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

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