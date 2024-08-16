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Вышел трейлер комедии «Особенности национальной больницы» про немца в клинике Петербурга

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала дебютный трейлер комедии «Особенности национальной больницы». В ролике показали главных героев картины, антураж типичной петербургской больницы и ряд комичных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат киностудии «РОК» и онлайн-кинотеатру Wink.

Согласно синопсису, молодой немец Вернер Мюллер нечаянно становится волонтёром в обычной петербургской больнице. Иностранца ждёт долгий и насыщенный день. Пройдя через череду ситуаций, волонтёр откроет для себя все грани русского менталитета и национального характера.

В актёрский состав вошли Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Виктор Бычков, Аркадий Укупник и другие. Кресло режиссёра занял Станислав Светлов.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 3 октября.