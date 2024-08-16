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Создатели «Гадкого я» выпустят мультфильм про «Барби» — СМИ

Создатели «Гадкого я» выпустят мультфильм про «Барби» — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Puck News, создатели серии «Гадкий я» из студии Illumination собираются выпустить мультфильм про «Барби». Мультипликаторы обсуждают идею будущей экранизации с компанией Mattel, которая занимается выпуском оригинальных кукол.

Отмечается, что основная цель обеих компаний — превзойти успех анимационной ленты «Братья Марио», собравшей $ 1,36 млрд. При этом режиссёр фильма «Барби» 2023 года Грета Гервиг и исполнительница главной роли Марго Робби не примут участие в работе над проектом. Представители Mattel и Illumination отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, «Барби» Гретты Гервиг стала самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.

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