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CS 2. IEM Cologne 2024. Полуфинал
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16:30 Мск
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Расписание игр IEM Cologne 2024 по CS2 на 17 августа (ИЕМ Кёльн по КС)

Расписание полуфиналов топ-турнира IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 17 августа, продолжится международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матчах за выход в гранд-финал выступят португальская SAW и европейская MOUZ, которые в первом раунде плей-офф одолели Faze Clan и G2 Esports соответственно. В полуфинале португальцы будут противостоять Team Vitality, а «Мышки» столкнутся с Natus Vincere.

Расписание матчей IEM Cologne по CS2 на 17 августа, суббота:

  • 16:45. Полуфинал, Team Vitality (Европа) — SAW (Португалия);
  • 20:00. Полуфинал, Natus Vincere (Украина) — MOUZ (Европа).

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также слоты на такие ивенты, как IEM Katowice 2025 и BLAST Premier World Final.

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