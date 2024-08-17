Расписание полуфиналов топ-турнира IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня, 17 августа, продолжится международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матчах за выход в гранд-финал выступят португальская SAW и европейская MOUZ, которые в первом раунде плей-офф одолели Faze Clan и G2 Esports соответственно. В полуфинале португальцы будут противостоять Team Vitality, а «Мышки» столкнутся с Natus Vincere.

Расписание матчей IEM Cologne по CS2 на 17 августа, суббота:

16:45. Полуфинал, Team Vitality (Европа) — SAW (Португалия);

20:00. Полуфинал, Natus Vincere (Украина) — MOUZ (Европа).

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также слоты на такие ивенты, как IEM Katowice 2025 и BLAST Premier World Final.