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CS 2. IEM Cologne 2024. Полуфинал
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16:30 Мск
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Результат матча G2 Esports — MOUZ на IEM Cologne 2024 по CS2 (ИЕМ Кёльн по КС)

Последний представитель России покинул топ-турнир по Counter-Strike 2 в Кёльне
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Европейская G2 Esports c российским снайпером Ильёй m0NESY Осиповым в составе вылетела с топ-турнира IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В четвертьфинале плей-офф G2 встретилась с европейской MOUZ. «Мыши» разгромили команду Монеси со счётом 2:0 и выбили последнего представителя России с турнира. В итоге G2 Esports остановилась на 5–6-м месте, заработав $ 40 тыс.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2024 . 1/4 финала
16 августа 2024, пятница. 20:50 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 0
G2 Esports

В целом данный турнир по CS2 стал одним из самых неудачных для нашего региона за последнее время. Так, российские Virtus.pro и Team Spirit заняли лишь 13–16-е место, а BetBoom Team и вовсе не добралась до Кёльна из-за визовых проблем.

Чемпионат IEM Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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