Последний представитель России покинул топ-турнир по Counter-Strike 2 в Кёльне

Европейская G2 Esports c российским снайпером Ильёй m0NESY Осиповым в составе вылетела с топ-турнира IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В четвертьфинале плей-офф G2 встретилась с европейской MOUZ. «Мыши» разгромили команду Монеси со счётом 2:0 и выбили последнего представителя России с турнира. В итоге G2 Esports остановилась на 5–6-м месте, заработав $ 40 тыс.

В целом данный турнир по CS2 стал одним из самых неудачных для нашего региона за последнее время. Так, российские Virtus.pro и Team Spirit заняли лишь 13–16-е место, а BetBoom Team и вовсе не добралась до Кёльна из-за визовых проблем.

Чемпионат IEM Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.