Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Полуфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Телеграм» будет блокировать каналы, которые не зарегистрируются в системе Роскомнадзора

«Телеграм» будет блокировать каналы, которые не зарегистрируются в системе Роскомнадзора
Аудио-версия:
Комментарии

В начале августа мессенджер «Телеграм» получил крупное обновление. Главными изменениями стало то, что разработчики добавили магазин мини-приложений и механизм маркировки каналов через сторонние сервисы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался, что наверняка Роскомнадзор запустит подобное приложение. После этого владельцы каналов будут вынуждены зарегистрироваться в системе ведомства, чтобы получить плашку «проверенный источник».

С января 2025 года РКН получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к подобным каналам. Ограничения можно будет снять, выполнив требования закона.

В ином случае, утверждает Горелкин, администрация «Телеграма» заблокирует канал. Отмечается, что закон касается всех авторов, которые распространяют информацию на территории России и в отечественных, и в иностранных соцсетях, вне зависимости от местоположения.

Как РКН собирается договориться с администрацией «Телеграма», пока непонятно. Разработчики мессенджера вряд ли захотят сотрудничать с ведомством.

Материалы по теме
Суд в Москве оштрафовал «Телеграм» на 4 млн рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android