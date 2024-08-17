«Телеграм» будет блокировать каналы, которые не зарегистрируются в системе Роскомнадзора

В начале августа мессенджер «Телеграм» получил крупное обновление. Главными изменениями стало то, что разработчики добавили магазин мини-приложений и механизм маркировки каналов через сторонние сервисы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался, что наверняка Роскомнадзор запустит подобное приложение. После этого владельцы каналов будут вынуждены зарегистрироваться в системе ведомства, чтобы получить плашку «проверенный источник».

С января 2025 года РКН получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к подобным каналам. Ограничения можно будет снять, выполнив требования закона.

В ином случае, утверждает Горелкин, администрация «Телеграма» заблокирует канал. Отмечается, что закон касается всех авторов, которые распространяют информацию на территории России и в отечественных, и в иностранных соцсетях, вне зависимости от местоположения.

Как РКН собирается договориться с администрацией «Телеграма», пока непонятно. Разработчики мессенджера вряд ли захотят сотрудничать с ведомством.