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Второй сезон мультсериала «Голубоглазый самурай» выйдет не раньше 2026 года

Второй сезон мультсериала «Голубоглазый самурай» выйдет не раньше 2026 года
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Недавно создатели мультсериала «Голубоглазый самурай» пообщались с журналистами издания Collider. В ходе разговора авторы заявили, что производство шоу требует много времени и денег, поэтому второй сезон выйдет не раньше 2026 года.

Ко всему прочему в продолжении будет на два эпизода меньше — их будет не восемь, а шесть. Однако их хронометраж составит всё так же около 44 минут. Всего команда запланировала три сезона и уже предложила идеи для двух спин-оффов руководству Netflix.

«Голубоглазый самурай» рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать. Протагонистку озвучила Майя Эрскин («Плюс один»).

Премьера «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября 2023 года в стриминговом сервисе Netflix.

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