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Опубликованы постер и кадр из мультфильма «Трансформеры Один» с Оптимусом Праймом

Опубликованы постер и кадр из мультфильма «Трансформеры Один» с Оптимусом Праймом
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На этой неделе кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый постер мультфильма «Трансформеры Один». На нём крупным планом изображён Оптимус Прайм — бессменный лидер автоботов. Также журналисты издания Total Film Magazine поделились кадром с главными героями предстоящей анимационной ленты.

«Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Премьера полнометражной ленты состоится 20 сентября.

Постер и кадр

Фото: Paramount Pictures

Фото: Total Film Magazine/Paramount Pictures

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