Как сообщают журналисты The Baltimore Banner, Кевин Спейси отказывается съезжать из дома, который был продан новому владельцу. Ранее пляжный особняк актёра ушёл с молотка на аукционе из-за неуплаты налогов, поскольку у Спейси не было денег на фоне судебных разбирательств.

После этого собственность артиста оказалась на аукционе и новый владелец заплатил за неё $ 3,2 млн (~ 284 млн рублей). Однако Кевин Спейси пока отказывается съезжать и просит ещё шесть месяцев на освобождение жилплощади. По словам звезды, в данный момент ему пока некуда идти.

Напомним, ещё в середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Впервые против звезды подали иск ещё в 2017 году.