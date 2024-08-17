Вышел русский трейлер детектива «Тайна в её глазах» с Дейзи Ридли

На канале FRESH Trailers вышел дублированный трейлер детектива «Тайна в её глазах» с Дейзи Ридли (новая трилогия «Звёздных войн») в главной роли. В ролике показали главных героев и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Werewolf Films.

Согласно синопсису, после рождения второго ребёнка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы её муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает её на съёмках и знакомится там со скандально известной звездой.

Также в актёрский состав вошли Шазад Латиф, Матильда Лутц, Алистер Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Дженни Гэллоуэй и другие. Режиссёром картины выступил Сэм Йетс.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 27 февраля.