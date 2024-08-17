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Зрители хорошо приняли хоррор «Чужой: Ромул» — лучше «Прометея» и «Реквиема»

Зрители хорошо приняли хоррор «Чужой: Ромул» — лучше «Прометея» и «Реквиема»
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16 августа состоялась мировая премьера хоррора «Чужой: Ромул». Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore/20th Century Studios

Последние встретили новую часть франшизы весьма хорошо. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм ужасов получил оценку B+ — это лучше «Прометея» (B) и «Реквиема» (C). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

Лента рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

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