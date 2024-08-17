Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Полуфинал
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Чужого: Ромул» готов переснять фильм «Чужой против Хищника»

Режиссёр «Чужого: Ромул» готов переснять фильм «Чужой против Хищника»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр хоррора «Чужой: Ромул» Федерико Альварес пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора постановщик заявил, что готов переснять фильм «Чужой против Хищника» 2004 года.

Однако для такого проекта Альварес обратился бы за помощью к Дэну Трахтенбергу — ранее он снял «Добычу», основанную на франшизе «Хищник».

Возможно, я сниму его вместе с моим приятелем Дэном Трахтенбергом. Возможно, нам стоит поступить так, как Тарантино и Роберт Родригес поступили с лентой «От заката до рассвета»: я поставлю одну половину, а он — другую.

Картина рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём.

Мировая премьера ленты состоялась 16 августа.

Материалы по теме
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Расписание выхода сериалов Marvel: от «Сорвиголовы» до «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android