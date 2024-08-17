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«Саша, мы все ждём твоего возвращения на про-сцену»: Монеси из G2 по CS2 — Симплу

Российский снайпер Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 обратился к украинскому киберспортсмену Александру s1mple Костылеву после своего вылета с топ-турнира IEM Cologne 2024.

После поражения на чемпионате Монеси поздравил оппонентов из MOUZ с победой, а также поблагодарил фанатов за поддержку:

Поздравляю команду MOUZ. А мы заслуженно едем домой. Спасибо всем за поддержку, заканчиваем турнир в четвертьфинале.

Кроме этого, россиянин в социальных сетях опубликовал пост со словами, которые он хотел произнести со сцены турнира в Кёльне:

Чемпионат для нас закончился так быстро, что мне даже не хватило времени, чтобы сказать со сцены то, что было у меня на уме. Я хочу обратиться к человеку, который вдохновил миллионы людей, включая меня. Саша (Александр s1mple Костылев. — Прим. «Чемпионата»), мы все ждём твоего возвращения на про-сцену. Пришло время превратить хейтеров в фанатов снова!

Вскоре вопрос о перспективах возвращения в киберспорт Симплу задали в рамках шоу-матчах в Китае. Про-игрок ответил следуюзее:

Может, однажды я вернусь. Конечно же, я хочу продолжать играть и приносить людям, смотрящим CS, эти эмоции.