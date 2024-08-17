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Вышел трейлер отреставрированной версии «Кошмара на улице Вязов» в 4K

Вышел трейлер отреставрированной версии «Кошмара на улице Вязов» в 4K
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В этом году легендарному фильму ужасов «Кошмар на улице Вязов» исполняется 40 лет со дня премьеры. В честь данного события кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер отреставрированной версии ленты — ролик доступен в разрешении 4K.

Осовремененная версия картины выйдет 1 октября на DVD, Blu-Ray и в стриминговом сервисе компании.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Культовый фильм вышел в ноябре 1984 года. Бюджет слэшера составил всего $ 1,8 млн, однако окупиться лента смогла в первые же выходные. Общие сборы хоррора в США составили $ 25 млн.

Сюжет рассказывает о группе подростков, которых мучают ночные кошмары — в них зловещий мужчина в полосатом свитере, с лезвиями на пальцах преследует их и пытается убить. Ребятам кажется невероятным то, что им снится один и тот же человек, но вскоре выясняется, что их родители скрывают страшный секрет.

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