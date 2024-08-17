Опубликованы первые 30 минут геймплея Black Myth: Wukong — экшена про китайскую мифологию

Журналисты 3DJuegos LATAM уже получили пресс-версию экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию. Представители издания успели опробовать игру и опубликовали первые 30 минут её прохождения.
В ролике главный герой сражается с несколькими боссами разных размеров, общается с другими персонажами и превращается во всевозможных существ.
Видео доступно на YouTube-канале 3DJuegos LATAM. Права на видео принадлежат Game Science.
Black Myth: Wukong представляет собой вольную интерпретацию романа «Путешествие на Запад», протагонистом которого также выступает царь обезьян Сунь Укунь. С точки зрения боевой системы и геймплея, проект напоминает смесь последних частей God of War и игр серии Dark Souls.
Релиз Black Myth: Wukong состоится уже 20 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.