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Опубликованы первые 30 минут геймплея Black Myth: Wukong — экшена про китайскую мифологию

Опубликованы первые 30 минут геймплея Black Myth: Wukong — экшена про китайскую мифологию
Аудио-версия:
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Журналисты 3DJuegos LATAM уже получили пресс-версию экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию. Представители издания успели опробовать игру и опубликовали первые 30 минут её прохождения.

В ролике главный герой сражается с несколькими боссами разных размеров, общается с другими персонажами и превращается во всевозможных существ.

Видео доступно на YouTube-канале 3DJuegos LATAM. Права на видео принадлежат Game Science.

Black Myth: Wukong представляет собой вольную интерпретацию романа «Путешествие на Запад», протагонистом которого также выступает царь обезьян Сунь Укунь. С точки зрения боевой системы и геймплея, проект напоминает смесь последних частей God of War и игр серии Dark Souls.

Релиз Black Myth: Wukong состоится уже 20 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

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