Постановщик «Чужого: Ромул» вдохновлялся хоррор-игрой Alien: Isolation

Недавно режиссёр хоррора «Чужой: Ромул» Федерико Альварес принял участие в новом выпуске подкаста Inside Total Film. В ходе общения с ведущим постановщик поделился деталями производства научно-фантастической картины.

По словам Альвареса, при создании ленты он вдохновлялся хоррор-игрой Alien: Isolation от студии Creative Assembly. Режиссёр заявил, что игра позволила увидеть ему, насколько проект по «Чужому» может пугать и быть качественно сделанным.

Я играл в Alien: Isolation через несколько лет после его выхода. Во время прохождения я понял, насколько проект по «Чужому» может пугать и быть качественно сделанным.

Картина рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём.

Мировая премьера ленты состоялась 16 августа.