Игрок Aurora перешёл в 9Pandas по CS2 — бывшие тиммейты назвали киберспортсмена «крысой»

Российские команды Aurora Gaming и 9Pandas по Counter-Strike 2 обменялись игроками. Евгений r3salt Фролов перешёл к «Пандам», а Тимур Clax Сабиров стал частью «Авроры».

Несмотря на внешнюю плавность трансфера, за его кулисами, вероятнее всего, стоит конфликт Резалта и других представителей Aurora. По всей видимости, киберспортсмен втайне от своего клуба уже давно вёл переговоры о переходе в 9Pandas.

Так, ситуацию прокомментировал бывший тиммейт Фролова из «Авроры» Александр KENSI Гуркин:

Будем попадать на «мейджор» без крыс в составе, которые за спиной пытаются сбежать в течение долгого времени.

Такого же мнения придерживается и ещё один бывший союзник Резалта Евгений Norwi Ермолин:

Ну, из хорошего: хотя бы крысы в команде не будет, которая за спиной всё делает.

Даже в официальном анонсе трансфера представители Aurora Gaming акцентировали внимание на том, что CS2 — это «командная игра», поэтому для организации важно, чтобы все игроки вели себя «максимально корректно по отношению к клубу и напарникам».

Сам Евгений Фролов высказался о ситуации следующим образом:

[...] Оправдываться не буду. Скажу только, что никто почему-то не упомянул атмосферу в команде и общий вайб. Никто не задумался, какой ценой достигались эти победы. Ну и раз я крыса, то только потому, что сбежал с тонущего корабля. [...]