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Российские разработчики в Steam начнут платить 30% дополнительного налога — СМИ

Российские разработчики в Steam начнут платить 30% дополнительного налога — СМИ
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Как сообщают СМИ, российские разработчики в Steam начали получать на свои электронные ящики письма от Valve. Их текст гласит, что теперь компания будет брать с отечественных игроделов дополнительный налог в размере 30%. Отмечается, что данное ограничение распространяется только на продажи, совершённые в США.

Как указано в пресс-релизе это касается в том числе и роялти, поэтому налоговые ставки для налоговых резидентов России автоматически изменятся на 30% (вместо договорной ставки 0%).

Причина кроется в том, что в августе 2023 года РФ приостановила некоторые положения соглашений об избежании двойного налогообложения с США. В ответ на это правительство Соединённых Штатов приостановило действие нескольких статей Налоговой конвенции с Россией, который был ратифицирован в 1993 году.

Вины самой Valve в этом нет, поскольку данное требование налогового законодательства США касается всех компаний, проводящих выплаты налоговым резидентам РФ.

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