Team Falcons досрочно победила на клубном чемпионате EWC 2024 и заработала $ 7 млн

Киберспортивная организация Team Falcons из Саудовской Аравии досрочно стала чемпионом клубного соревнования, проходящего в рамках фестиваля Esports World Cup. Информация об этом появилась в социальных сетях ивента.

Вне зависимости от результатов дальнейших соревнований Кубка мира по киберспорту Team Falcons в любом случае сохранит лидерство в клубном первенстве. За топ-1 на домашнем фестивале «Соколы» заработали $ 7 млн.

Гарантировать более 4 000 очков в рамках чемпионата клубов Team Falcons помогли составы в большинстве дисциплин соревнования, а также победы на турнирах EWC по Warzone и Free Fire.

Кроме этого, в пятёрку лучших на текущий момент входят такие организации, как Team Liquid, T1, Gaimin Gladiators и Natus Vincere, однако данные клубы не смогли набрать даже больше 2 000 баллов.