Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 17–18 августа

Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре про хомячка Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга в виде игры.

В ночь с 17 на 18 августа в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Если разгадать шифр, можно получить 1 млн монет.

Новый шифр в «хомяке» на 17–18 августа

До 22:00 мск следующего дня в игре действует шифр Telegram. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию в виде азбуки Морзе. Её мы указали ниже.

Правила азбуки Морзе:

«•» — быстрое нажатие;

«-» — длительное нажатие.

T- E• L•-•• E• G--• R•-• A•- M--