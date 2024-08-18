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CS 2. IEM Cologne 2024. Гранд-финал
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17:30 Мск
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Когда пройдёт гранд-финал IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 (НАВИ против Виталити)

Расписание финального дня IEM Cologne 2024 по CS2 — NAVI против Vitality в финале
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Сегодня, 18 августа, завершится международный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках решающего игрового дня состоится гранд-финал турнира, в котором столкнутся украинская Natus Vincere и европейская Team Vitality. Матч пройдёт в формате «до трёх побед». Победитель заработает $ 400 тыс. и слоты на такие топ-ивенты, как IEM Katowice 2025 и BLAST Premier World Final.

Расписание IEM Cologne 2024 по CS2 на 18 августа, воскресенье:

  • 15:30. Шоу-матч;
  • 18:00. Гранд-финал, Natus Vincere (Украина) — Team Vitality (Франция).

Топ-турнир IEM Cologne 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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