Стали известны все участники топ-турнира PGL Wallachia S2 по «Доте» с призовыми в $ 1 млн
Завершились региональные отборочные на международный чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Всего в рамках октябрьского турнира сыграют 16 коллективов. 10 команд получили прямые приглашения от организаторов, а остальные участники определились по итогам региональных квалификаций.
Участники PGL Wallachia S2 по «Доте»:
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
- Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
- HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
- nouns (Северная Америка) — прямое приглашение;
- G2.iG (Китай) — прямое приглашение;
- Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
- Cloud9 (Европа) — прямое приглашение;
- PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
- L1GA TEAM (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
- Azure Ray (Китай) — победитель квалификации в Китае;
- Blacklist International (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- Apex Genesis (США) — победитель квалификации в Северной Америке;
- Team Waska (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.
Топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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