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Все участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 (ББ Дача Белград #2 по КС)

Появился полный список участников турнира BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Турнирный оператор FISSURE представил всех участников чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Восемь команд, в том числе два победителя региональных квалификаций, поборются в стадии плей-ин. По итогам первого этапа четыре лучшие состава присоединятся к четырём коллективам, получившим прямое приглашение в плей-офф.

Участники BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:

  • HEROIC (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;
  • MOUZ (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;
  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;
  • Virtus.pro (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;
  • 9z Team (Южная Америка) — прямое приглашение в плей-ин;
  • Aurora Gaming (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;
  • Eternal Fire (Турция) — прямое приглашение в плей-ин;
  • FURIA Esports (Бразилия) — прямое приглашение в плей-ин;
  • Team Falcons (Дания) — прямое приглашение в плей-ин;
  • 9Pandas (Россия) — победитель европейской квалификации;
  • paiN Gaming — победитель южноамериканской квалификации.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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