Появился полный список участников турнира BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
Турнирный оператор FISSURE представил всех участников чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
Восемь команд, в том числе два победителя региональных квалификаций, поборются в стадии плей-ин. По итогам первого этапа четыре лучшие состава присоединятся к четырём коллективам, получившим прямое приглашение в плей-офф.
Участники BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:
- HEROIC (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;
- MOUZ (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;
- Virtus.pro (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;
- 9z Team (Южная Америка) — прямое приглашение в плей-ин;
- Aurora Gaming (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;
- Eternal Fire (Турция) — прямое приглашение в плей-ин;
- FURIA Esports (Бразилия) — прямое приглашение в плей-ин;
- Team Falcons (Дания) — прямое приглашение в плей-ин;
- 9Pandas (Россия) — победитель европейской квалификации;
- paiN Gaming — победитель южноамериканской квалификации.
Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
Комментарии