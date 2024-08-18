Появился полный список участников турнира BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор FISSURE представил всех участников чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Восемь команд, в том числе два победителя региональных квалификаций, поборются в стадии плей-ин. По итогам первого этапа четыре лучшие состава присоединятся к четырём коллективам, получившим прямое приглашение в плей-офф.

Участники BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2:

HEROIC (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;

MOUZ (Европа) — прямое приглашение в плей-офф;

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;

— прямое приглашение в плей-офф; Virtus.pro (Россия) — прямое приглашение в плей-офф;

— прямое приглашение в плей-офф; 9z Team (Южная Америка) — прямое приглашение в плей-ин;

Aurora Gaming (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;

— прямое приглашение в плей-ин; BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение в плей-ин;

— прямое приглашение в плей-ин; Eternal Fire (Турция) — прямое приглашение в плей-ин;

FURIA Esports (Бразилия) — прямое приглашение в плей-ин;

Team Falcons (Дания) — прямое приглашение в плей-ин;

9Pandas (Россия) — победитель европейской квалификации;

— победитель европейской квалификации; paiN Gaming — победитель южноамериканской квалификации.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.