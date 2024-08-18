Умер культовый актёр Ален Делон, звезда «Чёрного тюльпана» и «Зорро»

18 августа скончался легендарный французский актёр и секс-символ 1960-х-1980-х Ален Делон. Культовому артисту было 88 лет. О смерти звезды сообщили его дети Фабьен, Анушка и Антони изданию AFP.

Делон скончался в своём имении Ла Брюлери в коммуне Души, в департаменте Луаре. Причина смерти актёра пока не раскрывается. Родственники звезды призвали с уважением отнестись к их частной жизни в столь скорбный момент.

За свою карьеру Ален Делон снялся в более чем 70 различных фильмах. Среди них были «Рокко и его братья», «Чёрный тюльпан», «Три шага в бреду», «Зорро», «Полицейская история», «Тегеран-43», «Троих надо убрать» и «Неукротимый». Актёр также был награждён орденом Почётного легиона.

Дата, время и место проведения прощальной церемонии пока не раскрываются.