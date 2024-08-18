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Вышел тизер полнометражной версии финала «Атаки титанов»

Вышел тизер полнометражной версии финала «Атаки титанов»
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На канале Anime PONY CANYON вышел тизер полнометражной версии финала «Атаки титанов». Грядущая картина объединит все серии четвёртого сезона аниме, выходившие с марта по ноябрь 2023 года.

Анимационный фильм выйдет под названием Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK. Отмечается, что в полнометражной версии авторы обновят визуальные эффекты.

Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами. В 2021 году аниме признали самым востребованным сериалом года.

Дата выхода Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK пока не раскрывается.

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