Умер актёр дубляжа Борис Быстров, голос Гомера Симпсона и Императора Палпатина

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18 августа скончался легендарный актёр дубляжа Борис Быстров. Народному артисту Российской Федерации было 79 лет. О его смерти сообщила Ирина Савина, жена актёра.

Причина смерти Быстрова не раскрывается. Первую главную роль он исполнил в 21 год в советском сказочном фильме «Волшебная лампа Аладдина».

В большей степени Борис Быстров известен как актёр дубляжа. Он подарил голос многим героям зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов. К примеру, артист озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Тёмный рыцарь», Императора Палпатина в «Звёздных войнах», Магнето в «Людях Икс».

Ко всему прочему, артист принимал участие и в озвучке персонажей видеоигр. В Atomic Heart Борисов озвучил профессора Лебедева, а в DOTA 2 его голосом говорят Shadow Fiend, Earthshaker и Zeus.