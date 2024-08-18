Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. IEM Cologne 2024. Гранд-финал
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр дубляжа Борис Быстров, голос Гомера Симпсона и Императора Палпатина

Умер актёр дубляжа Борис Быстров, голос Гомера Симпсона и Императора Палпатина
Аудио-версия:
Комментарии

18 августа скончался легендарный актёр дубляжа Борис Быстров. Народному артисту Российской Федерации было 79 лет. О его смерти сообщила Ирина Савина, жена актёра.

Причина смерти Быстрова не раскрывается. Первую главную роль он исполнил в 21 год в советском сказочном фильме «Волшебная лампа Аладдина».

В большей степени Борис Быстров известен как актёр дубляжа. Он подарил голос многим героям зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов. К примеру, артист озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Тёмный рыцарь», Императора Палпатина в «Звёздных войнах», Магнето в «Людях Икс».

Ко всему прочему, артист принимал участие и в озвучке персонажей видеоигр. В Atomic Heart Борисов озвучил профессора Лебедева, а в DOTA 2 его голосом говорят Shadow Fiend, Earthshaker и Zeus.

Материалы по теме
Умер культовый актёр Ален Делон, звезда «Чёрного тюльпана» и «Зорро»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android