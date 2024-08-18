Съёмки «Джона Уика 5» с Киану Ривзом стартуют в 2025 году — инсайдер

Как сообщает инсайдер Дэниэл Рихтман, производство боевика «Джон Уик 5» стартует в 2025 году. Информатор отметил, что главным героем пятого фильма серии снова выступит персонаж Киану Ривза.

Вероятно, премьера следующей части франшизы состоится в конце 2026 года. Подробности сюжета, каст и другие детали пока держатся в секрете. Ранее СМИ сообщили, что тестовые показы «Балерины» по «Джону Уику» провалились — зрители называют фильм «катастрофой».

Съёмки «Балерины» стартовали ещё осенью 2022 года и завершились уже в феврале 2023-го. С тех пор студия Lionsgate всё ещё не назвала дату премьеры ленты с Аной де Армас.

Напомним, последний фильм серии «Джон Уик 4» вышел в 2023 году и собрал в мировом прокате более $ 440 млн.