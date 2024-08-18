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Анонсирован бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06 с «кнопочным островом» и экраном 90 Гц

На этой неделе Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A06. Цены на девайс начинаются от $ 129 (~ 11,5 тыс. рублей).

Фото: Samsung

Устройство получило 6,7-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, разрешением 1600 x 720 и яркостью 450 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 и под управлением операционной системы Android 14.

Также Samsung Galaxy A06 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Производитель пообещал поддерживать гаджет свежими обновлениями на протяжении двух лет. В верхней части дисплея расположен «кнопочный остров» (Key Island) — выпирающий отрезок корпуса в виде точки.

Продажи Samsung Galaxy A06 уже стартовали на территории Вьетнама. Когда устройство доберётся до глобального рынка — пока неизвестно.