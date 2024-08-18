Разработчики Baldur's Gate 3 вырезали из игры огромное количество контента

На этой неделе руководитель Larian Studios Свен Винке пообщался с представителями британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). В ходе разговора разработчик признался, что из финальной версии Baldur's Gate 3 команде пришлось вырезать огромное количество контента.

Видео доступно на YouTube-канале BAFTA. Права на видео принадлежат BAFTA.

Дело в том, что Винке боялся сделать игру слишком короткой. Однако глава студии признался, что всегда плохо оценивал масштабы своих проектов. К примеру, изначально в Baldur's Gate 3 должно было быть ещё несколько больших регионов, а на локации «Лунные Башни» — присутствовать сразу два сооружения.

Причина… была сугубо производственной. Игра просто становилась слишком большой, поэтому нам пришлось многое чего вырезать.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров. В конце марта стало известно, что проект разошёлся по всему миру тиражом в 15 млн копий.