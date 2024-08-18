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Диего Луна: после 2-го сезона «Андора» фанаты взглянут на «Изгоя-один» под новым углом

Диего Луна: после 2-го сезона «Андора» фанаты взглянут на «Изгоя-один» под новым углом
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Недавно звезда проектов по «Звёздным войнам» Диего Луна пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора исполнитель роли Кассиана Андора заявил, что после выхода второго сезона сериала «Андор» фанаты смогут взглянуть на фильм «Изгой-один» под новым углом.

Актёр отметил, что в первую очередь это касается сюжетной линии дроида K-2SO, которого озвучивает Алан Тьюдик. Также Луна сказал, что после завершения сериала было бы отличо запустить «Изгоя-один» в повторный прокат.

Вы поймёте, почему K-2SO играет настолько важную роль в «Изгое-один» и как он стал таким ценным кадром для Повстанцев. Мне кажется, после второго сезона «Андора» зрители увидят «Изгоя» под новым углом, это уже будет другой фильм.

Второй сезон «Андора» должен выйти в 2025 году.

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