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Фильм «Бордерлендс» выйдет в онлайне 30 августа

Фильм «Бордерлендс» выйдет в онлайне 30 августа
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Фильм «Бордерлендс» выйдет в онлайне 30 августа. С этого для картину можно будет посмотреть в цифре на зарубежных онлайн-площадках.

Картина пробудет в прокате даже меньше месяца, поскольку её премьера состоялась 6 августа.

«Бордерлендс» выступает экранизацией знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Сюжет рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

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