Вышел сюжетный трейлер ремейка Silent Hill 2

Рекламная кампания ремейка Silent Hill 2 продолжается — Konami опубликовала сюжетный трейлер игры. Его посвятили истории хоррора.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Загвоздка в том, что супруга Джеймса скончалась ещё три года назад.

По словам авторов, они постарались в точности воссоздать и передать дух оригинальной Silent Hill 2, чтобы порадовать фанатов и предоставить обновлённую игру новичкам.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Хоррор выйдет 8 октября на ПК и PS5. В нём будет поддержка русского языка, но без озвучки.