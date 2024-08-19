Фильм «Бордерлендс» снова возглавил кинопрокат России за прошедший уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Бордерлендс» снова возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. Лента собрала за уикенд 35,9 млн рублей.

На втором месте оказался фильм ужасов «Чужой: Ромул», собравший в странах СНГ без РФ и Беларуси 31 млн рублей. Третье место у супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха», заработавшего в странах СНГ без РФ и Беларуси 25 млн рублей.

На четвёртом месте — триллер с Николасом Кейджем «Собиратель душ». Фильм заработал 23,8 млн рублей.

Замыкает пятёрку лидеров семейный фильм с Юрием Колокольниковым «Мой дикий друг». В прокате картина собрала 18,4 млн рублей.

Фильм «Бордерлендс» рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.