«Сторонились»: Антон Богданов рассказал, что не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

Играть долгое время в популярных сериалах не всегда полезно. Как рассказал исполнитель роли Антона из сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов, режиссёры очень редко брали артистов из ТНТ в свои крупные проекты.

Постановщики якобы относились к подобным актёрам с опаской из-за их места работы и проектов.

Большие режиссёры очень скептически относились к ТНТ-шникам, к СТС. Считали, наверное, что очень много непрофессиональных актёров. Как-то сторонились этой истории.

Сейчас же, продолжил артист, многое изменилось. По его словам, сериалы стали востребованными, а режиссёры стали присматриваться к комедийным артистам и не относиться к ним со скептицизмом — как во времена популярности «Реальных пацанов» и других подобных шоу.