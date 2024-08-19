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В WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков

В WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков
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По данным издания WABetaInfo, для WhatsApp выпустили нову бета-версию для iOS c номером сборки 24.16.79. Тестировщики получили доступ к некоторым новым функциям.

Так, в приложении появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Судя по информации, в эту вкладку можно добавлять как контакты, так и группы. После добавления в «Избранное» контакты будут отображаться на видном месте для более быстрого доступа.

Если вам кажется, что это на что-то похоже, то вам не кажется — подобное уже реализовано в «Телеграме». Первое время новая функция будет доступна только для энтузиастов и тестеров, которые установят клиент WhatsApp c номером сборки 24.16.79.

После тестирования опция будет доступна и другим.

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