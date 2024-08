Для рогалика Dead Cells вышел большой финальный апдейт — поддержка игры завершена

Студия Motion Twin выпустила новый апдейт The End is Near для знаменитого рогалика Dead Cells. 35-й патч стал последним обновлением для культового экшена — разработчики поддерживали его на протяжении шести лет.

Видео доступно на YouTube-канале Motion Twin. Права на видео принадлежат Motion Twin.

Вместе с апдейтом The End is Near в Dead Cells появились три новых противника, крайне опасный Проклятый биом с улучшенными наградами, три оружия, три мутации, новые легендарные аффиксы, а также 40 вариантов кастомизации головы и новые опции доступности.

В списке изменений патча разработчики Dead Cells поблагодарили геймеров за многолетнюю поддержку и попросили следить за своими следующими проектами. Это недавно вышедший в раннем доступе рогалик The Rogue of Prince Persia от авторов дополнений для игры, а также экшен Windblown от создателей оригинальной версии Dead Cells.