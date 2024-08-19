Как оказалось, Боба Фетт не появится в фильме «Мандалорец и Грогу». Об этом рассказал Темуэра Моррисон, который сыграл героя в сериале «Книга Бобы Фетта».

Помимо того, что актёр не появится в «Мандалорце и Грогу», он также ничего не слышал о втором сезоне шоу «Книга Бобы Фетта». По мнению Моррисона, это может быть связано с тем, что зрители раскритиковали сериал «Книга Бобы Фетта».

Якобы у Lucasfilm были планы на персонажа, но после негативных отзывов их изменили. Режиссёром «Мандалорца и Грогу» выступит Джон Фавро, автор оригинального сериала «Мандалорец» на Disney. К главной роли должен вернуться Педро Паскаль, другие подробности пока неизвестны.

Съёмочный процесс картины уже стартовал, но сколько он продлится, сказать трудно.