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Результаты Esports World Cup 2024 по StarCraft II (ЕВС по Старкрафт 2)

Француз Clem занял первое место на Кубке мира по StarCraft II и заработал $ 400 тыс.
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Завершился топ-турнир Esports World Cup 2024 по игре StarCraft II с призовым фондом $ 1 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Чемпионом соревнования стал 22-летний французский киберспортсмен Клемент Clem Деспланчес, представляющий Team Liquid. В гранд-финале француз, играя за расу «Терранов», разгромил своего оппонента-«Зерга» Йоону Serral Соталу из Финляндии со счётом 5:0.

За победу Клемент заработал $ 400 тыс. Кроме этого, он дополнительно получил $ 50 тыс. как самый ценный игрок ивента.

Итоги EWC 2024 по SC2:

  • Первое место: Clem (Франция) — $ 400 тыс.;
  • Второе место: Serral (Финляндия) — $ 150 тыс.;
  • 3-4-е место: Dark (Южная Корея), herO (Южная Корея) — $ 80 тыс.;
  • Пятое место: Cure (Южная Корея) — $ 45 тыс.;
  • 6-7-е место: Maru (Южная Корея), Reynor (Италия) — $ 30 тыс.;
  • 8-11-е место: ByuN (Южная Корея), Classic (Южная Корея), GuMiho (Южная Корея), Solar (Южная Корея) — $ 20 тыс.;
  • 12-18-е место: Astrea (США), Coffee (Китай), SHIN (Южная Корея), Oliveira (Китай), HeRoMaRinE (Германия), Spirit (Польша), ShoWTimE (Германия) — $ 15 тыс.

Чемпионат EWC 2024 по SC2 прошёл в LAN-формате в период с 14 по 18 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 18 киберспортсменов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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