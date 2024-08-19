Утекли полные характеристики всей линейки iPhone 16

Издание Apple Hub опубликовало всю известную информацию о грядущей линейке iPhone 16. Журналисты собрали данные из утечек в небольшую инфографику, из которой можно оценить примерные характеристики следующих гаджетов Apple.

Согласно имеющейся информации, в грядущей линейке iPhone 16 компания Apple вновь сделает ставку на Pro-модели. Так, 16 Pro и 16 Pro Max получат более продвинутый OLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, более мощный процессор A18 Pro, камеру с пятикратным оптическим зумом, а также поддержку технологии Wi-Fi 7.

Обычные iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут довольствоваться базовым OLED-дисплеем с 60 Гц, процессором A18, камерой с двукратным оптическим зумом и другими менее впечатляющими характеристиками.

Фото: Apple Hub

Полноценный анонс iPhone 16 ожидается в первой половине сентября на отдельном ивенте от Apple. Вместе с выходом линейки гаджетов также станет доступна новая версия мобильной операционной системы iOS 18 с ИИ-функциями, представленная в июне.