Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России значительно выросло потребление интернета

В России значительно выросло потребление интернета
Комментарии

По данным провайдера «Дом.ру», в 2024 году наблюдается значительный рост потребления интернет-трафика российскими пользователями.

Россия показала устойчивый рост среднего трафика на абонента на 8,5% с января 2023 по июнь 2024 года и на 8,6% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Среди регионов России лидерами по динамике прироста выступают Казань, Чебоксары, Брянск, Уфа и Краснодар.

Сравнение полугодовых показателей показывает впечатляющий рост на 15,4%, а квартал к кварталу – на 20,6%. Рост потребления трафика может быть связан с расширением спектра онлайн-услуг, появлением новых платформ и сервисов, повышением качества интернет-контента и увеличением времени, проводимого пользователями в Сети.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android