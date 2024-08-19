В России значительно выросло потребление интернета

По данным провайдера «Дом.ру», в 2024 году наблюдается значительный рост потребления интернет-трафика российскими пользователями.

Россия показала устойчивый рост среднего трафика на абонента на 8,5% с января 2023 по июнь 2024 года и на 8,6% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Среди регионов России лидерами по динамике прироста выступают Казань, Чебоксары, Брянск, Уфа и Краснодар.

Сравнение полугодовых показателей показывает впечатляющий рост на 15,4%, а квартал к кварталу – на 20,6%. Рост потребления трафика может быть связан с расширением спектра онлайн-услуг, появлением новых платформ и сервисов, повышением качества интернет-контента и увеличением времени, проводимого пользователями в Сети.