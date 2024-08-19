Команда Гудвина заработала 1,5 млн рублей за первое место на турнире стримеров по Dota 2

Завершился турнир контент-мейкеров BetBoom Streamers Battle 7 по Dota 2 с общим призовым фондом 3 млн рублей.

Всего в рамках соревнования выступали восемь коллективов под руководством таких популярных русскоязычных стримеров по «Доте», как Ярослав NS Кузнецов, Александр Nix Левин, Олег Stray Бочаров и других.

В гранд-финале седьмой «Битвы Стримеров» столкнулись команды Александра Nix Левина и Александра GoodWIN Салихзянова. Гудвину удалось взять реванш у Никса за поражение в финале верхней сетки турнира и закрыть решающую серию со счётом 3:1 в свою пользу.

Звание самого ценного игрока и 300 тыс. рублей разделили между собой представители Goodwin Team, выступавшие на турнире под никнеймами «Erop» и «Caшa».

Итоги BB Streamers Battle 7 по «Доте»:

Первое место: Goodwin Team (Россия) — 1,5 млн рублей;

Второе место: Nix Team (Россия) — 600 тыс. рублей;

Третье место: Travoman Team (Россия) — 350 тыс. рублей;

Четвёртое место: YBN Team (Россия) — 250 тыс. рублей;

5-6-е место: NS Team (Россия), Stray Team (Россия) — 150 тыс. рублей;

7-8-е место: RodjER Team (Россия), Cooman Team (Россия).

Шоу-турнир BetBoom Streamers Battle 7 по Dota 2 прошёл в онлайн-формате с 12 по 18 августа. В рамках соревнования восемь звёздных команд разыграли призовой фонд в размере 3 млн рублей.