Португалец стал чемпионом на Кубке мира по футбольному симулятору

Закончился международный чемпионат Esports World Cup 2024 по футбольному симулятору EA SPORTS FC с призовым фондом $ 1 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Первое место на топ-турнире в данной дисциплине занял португальский киберспортсмен Жоау jafonsogv Васконселуш. Уверенно завершив групповую стадию на первой строчке, 20-летний про-игрок не проиграл ни одной серии в плей-офф, включая гранд-финал, где он одолел бразильца Габриэля Young Фрейтаса со счётом 6:2.

Итоги EWC 2024 по EA SPORTS FC:

Первое место: jafonso (Португалия) — $ 300 тыс.;

Второе место: Young (Бразилия) — $ 150 тыс.;

3-4-е место: PHzin (Бразилия), AbuMakkah (Саудовская Аравия) — $ 90 тыс.;

5-8-е место: ManuBachoore (Нидерланды), Mark11 (Австралия), Vejrgang (Дания), nicolas99fc (Аргентина) — $ 50 тыс.;

Девятое место: Bonanno (Аргентина) — $ 30 тыс.;

Десятое место: Web Nasri (Япония) — $ 30 тыс.;

11-12-е место: Nathansr99 (Бразилия), Emre Yilmaz (Нидерланды) — $ 30 тыс.;

13-14-е место: Levi de Weerd (Нидерланды), Msdossary (Саудовская Аравия) — $ 15 тыс.;

15-16-е место: Jonny (Германия), GoalPoacher (Великобритания) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по EA SPORTS FC прошёл в LAN-формате в период с 15 по 18 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 про-игрок разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.