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Результаты Esports World Cup 2024 по EA SPORTS FC

Португалец стал чемпионом на Кубке мира по футбольному симулятору
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Закончился международный чемпионат Esports World Cup 2024 по футбольному симулятору EA SPORTS FC с призовым фондом $ 1 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

Первое место на топ-турнире в данной дисциплине занял португальский киберспортсмен Жоау jafonsogv Васконселуш. Уверенно завершив групповую стадию на первой строчке, 20-летний про-игрок не проиграл ни одной серии в плей-офф, включая гранд-финал, где он одолел бразильца Габриэля Young Фрейтаса со счётом 6:2.

Итоги EWC 2024 по EA SPORTS FC:

  • Первое место: jafonso (Португалия) — $ 300 тыс.;
  • Второе место: Young (Бразилия) — $ 150 тыс.;
  • 3-4-е место: PHzin (Бразилия), AbuMakkah (Саудовская Аравия) — $ 90 тыс.;
  • 5-8-е место: ManuBachoore (Нидерланды), Mark11 (Австралия), Vejrgang (Дания), nicolas99fc (Аргентина) — $ 50 тыс.;
  • Девятое место: Bonanno (Аргентина) — $ 30 тыс.;
  • Десятое место: Web Nasri (Япония) — $ 30 тыс.;
  • 11-12-е место: Nathansr99 (Бразилия), Emre Yilmaz (Нидерланды) — $ 30 тыс.;
  • 13-14-е место: Levi de Weerd (Нидерланды), Msdossary (Саудовская Аравия) — $ 15 тыс.;
  • 15-16-е место: Jonny (Германия), GoalPoacher (Великобритания) — $ 10 тыс.

Топ-турнир EWC 2024 по EA SPORTS FC прошёл в LAN-формате в период с 15 по 18 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 про-игрок разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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