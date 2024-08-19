Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки второго сезона сериала The Last of Us

Завершились съёмки второго сезона сериала The Last of Us
Комментарии

Съёмочный процесс второго сезона сериала The Last of Us подошёл к концу. Производство заняло полгода — съёмки стартовали 13 февраля.

Премьера второго сезона состоится на HBO в 2025 году. К главным ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединятся Джеффри Райт, Изабела Мерсед и другие.

Ранее говорилось, что для адаптации второй игровой части создателям потребуется два сезона. Это связано с тем, что вторая часть сама по себе более масштабная, чем оригинальный тайтл. Вероятно, так и пройзойдёт.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил массу восторженных отзывов от критиков и обычных зрителей. Несмотря на критику внешности Беллы Рамзи, посмотревшие отмечали отличную игру актрисы и преображение в Элли.

Материалы по теме
Кейтлин Дивер, играющую Эбби в сериале The Last of Us, предоставили усиленную охрану
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android