Роман «Тоннель» Яны Вагнер про выживание людей в запертом тоннеле получит экранизацию

Российский роман «Тоннель» писательницы Яны Вагнер получит экранизацию. За адаптацию отвечают сценарист Сергей Калужанов («Метод») и режиссёр Илья Ермолов («Золотое дно»). Проект выйдет в онлайн-кинотеатре «Иви», даты выхода у него пока нет.

Оригинальный роман вышел в марте 2024 года и рассказывает о том, как несколько сотен человек оказываются заперты в огромном автомобильном тоннеле. Теперь им предстоит разобраться в происходящем и покинуть замкнутое пространство, оставшись наедине с неизвестностью.

Ранее другая работа Яны Вагнер привлекла внимание кинематографистов — роман «Вонгозеро» стал основой для сериала «Эпидемия». Шоу про неизвестный вирус в Москве стартовало в 2018 году и получило положительные отзывы от критиков и зрителей.