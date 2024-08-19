«Это большой шаг»: Чарли Кокс — о своём появлении в «Человеке-пауке: Нет пути домой»

Недавно Чарли Кокс побеседовал с журналистами издания ScreenRant и обсудил многие моменты, связанные с киновселенной Marvel. К примеру, актёр обговорил своё камео в «Человеке-пауке: Нет пути домой».

По словам Кокса, то короткое появление в роли адвоката Питера Паркера стало для него важным и показательным. После камео Кокс с радостью бы снялся в проекте, посвящённом Человеку-пауку и Сорвиголове.

Участие в фильме «Человек-паук» показалось мне большим шагом. Я думаю, вы оценили то, когда у персонажей есть истории в комиксах. Когда мы сталкиваемся на экране, это действительно много значит для фанатов, и я это понимаю. История с Человеком-пауком — культовая вещь.

Чарли Кокса спросили о том, насколько сложно играть с компьютерным персонажем. Например, с Женщиной-Халком.

«Для меня это не сложно, потому что я все равно никогда ни на что не смотрю».

«Сорвиголова: Рождённый заново» выходит 1 марта 2025 года на Disney+.